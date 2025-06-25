Десятки взрывов прогремели около воинской части в Забайкалье

Несколько десятков взрывов прогремело около военных складов в Большой Туре Забайкальского края из-за не разминированных боеприпасов, которые начали детонировать после возгорания сухой травы. Об этом в среду, 25 июня, сообщил Telegram-канал «112».

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По его данным, территория возле места случившегося к текущему моменту оцеплена, так как потушить возгорание с земли нельзя. Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к подготовке авиации — самолетов ИЛ-76 и Бе-200, следует из публикации.

22 апреля в поселке Барсово в Киржачском районе Владимирской области прогремел взрыв. Позже в Сети появилась запись, на которой видно, как в небо над населенным пунктом поднимается огненно-дымовой гриб. Министерство обороны РФ вскоре объяснило, что причиной взрыва стал пожар в воинской части, в результате которого произошла детонация лежавших на складе боеприпасов.