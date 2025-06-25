Губернатор раскрыл подробности о взрывах на складе российской воинской части

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На старом неэксплуатируемом оружейном складе в районе села Большая Тура в Забайкальском крае взрывались старые мелкие боеприпасы, хранившиеся там в небольшом количестве. Подробности о происшествии раскрыл губернатор российского региона Александр Осипов в Telegram.

Раскрыты подробности о взрывах на складе российской воинской части
© РИА Новости

Он подтвердил, что на объекте произошел пожар.

«Территория эта законсервирована, защищена. Пожар тушат авиационной техникой. По заверениям военных лесопожарных формирований, выход огня исключен. Поражение имеющимися на территории остатками боеприпасов тоже исключены», — заверил глава Забайкалья.

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Осипов добавил, что ситуация на месте происшествия контролируется, о чем он доложил зампреду правительства России Дмитрию Патрушеву, главе МЧС Александру Куренкову и руководителю Минприроды Александру Козлову.

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