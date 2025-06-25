Раскрыты подробности о взрывах на складе российской воинской части

На старом неэксплуатируемом оружейном складе в районе села Большая Тура в Забайкальском крае взрывались старые мелкие боеприпасы, хранившиеся там в небольшом количестве. Подробности о происшествии раскрыл губернатор российского региона Александр Осипов в Telegram.

Он подтвердил, что на объекте произошел пожар.

«Территория эта законсервирована, защищена. Пожар тушат авиационной техникой. По заверениям военных лесопожарных формирований, выход огня исключен. Поражение имеющимися на территории остатками боеприпасов тоже исключены», — заверил глава Забайкалья.

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Осипов добавил, что ситуация на месте происшествия контролируется, о чем он доложил зампреду правительства России Дмитрию Патрушеву, главе МЧС Александру Куренкову и руководителю Минприроды Александру Козлову.