В Москве иностранец залез в чужую машину и изнасиловал сидевшую там женщину

В Москве арестован иностранец, который залез в чужую машину и изнасиловал сидевшую там женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Все материалы уголовного дела будут переданы в суд.

По данным следствия, преступление произошло 27 мая на западе столицы. Там, около одной из строек, фигурант обратил внимание на припаркованную рядом машину, внутри которой сидела пострадавшая. Он залез внутрь, напал на нее и изнасиловал.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе Москвы.