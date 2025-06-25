Стали известны подробности избиения ребенка в аэропорту Шереметьево

Напавший в аэропорту Шереметьево на ребенка гражданин Беларуси употребил каирский гашиш и три бутылки виски перед происшествием, сообщает Mash. 31-летний мужчина работал в Египте монтажником и перед возвращением к семье решил "отметить" окончание проекта.

© Московский Комсомолец

На допросе подозреваемый все еще находился под воздействием психоактивных веществ и не мог внятно объяснить свои действия. Установлено, что на родине он уже имел судимость за наркопреступления.

Следственный комитет готовит материалы для ареста нападавшего.

Малыш после падения с большой высоты находится в Детском центре имени Рошаля в искусственной коме.