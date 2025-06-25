Стали известны подробности об имуществе госсекретаря Дагестана

Telegram-канал Shot узнал детали об имуществе госсекретаря Дагестана и основателя, первого президента футбольного клуба «Анжи» Магомед-Султана Магомедова.

Напомним, что в Махачкале прошли масштабные обыски у Магомедова. Следственные мероприятия связаны с делом о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтепродукт». Они прошли по 48 адресам, изъяты документы и электронные носители.

Как пишет Shot, у госсекретаря есть четырехэтажный замок площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Частный особняк расположен в городке Нефтяников.

«Там резные двери, башни и мощный пункт охраны на улице. На территории — два отдельных дома. Кроме того, у Магомедова в собственности есть квартира площадью около 160 квадратов в Москве», — говорится в материале.

Также подчеркивается, что у трех дочерей госслужащего есть по квартире площадью около 90 квадратных метров в столице. Все они находятся в одном доме в Хорошевском районе и стоят примерно по 40 млн.

У сына Магомедова в Москве тоже есть квартира. Она оценивается примерно в 140 млн рублей, площадь — около 160 квадратных метров, жилье находится в Пресненском районе.