Гидроцикл взорвался на российской реке

В Иркутске на реке Ангара взорвался гидроцикл, водителя госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в МВД по российскому региону.

В ведомстве пояснили, что 45-летний житель Иркутска приехал к заливу. Мужчина планировал покататься с сыном на гидроцикле.

Водный транспорт взорвался во время передвижения по заливу из-за возгорания воздушно-топливной смеси. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности системы подачи горючего.

До этого стало известно, что в Хабаровском крае шесть человек пропали во время рыбалки на реке Поди.

Еще раньше в Свердловской области опытный рыбак из Первоуральска добрался до места ловли на Белоярском водохранилище и исчез.