На Украине задержали американского педофила
Украинские правоохранители задержали 66-летнего гражданина США, более 30 лет находившегося в международном розыске за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.
По данным ведомства, подозреваемый в 1984-1991 годах, работая директором детсада в Аризоне, совершил ряд преступлений против четырех детей 4-9 лет. С 1992 года он скрывался от правосудия.
Мужчину задержали в Киевской области, где он проживал под чужим именем. Сейчас решается вопрос о его временном аресте и последующей экстрадиции в США.
«Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции», - заявили в ведомстве.