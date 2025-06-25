На Украине задержали американского педофила

Украинские правоохранители задержали 66-летнего гражданина США, более 30 лет находившегося в международном розыске за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

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По данным ведомства, подозреваемый в 1984-1991 годах, работая директором детсада в Аризоне, совершил ряд преступлений против четырех детей 4-9 лет. С 1992 года он скрывался от правосудия.

Мужчину задержали в Киевской области, где он проживал под чужим именем. Сейчас решается вопрос о его временном аресте и последующей экстрадиции в США.