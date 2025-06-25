Пьяный москвич напал на машину скорой помощи

В Москве мужчина напал на автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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По информации источника, 24-летний москвич в состоянии алкогольного опьянения подбежал к машине скорой и начал ее бить. Он также разбил бутылку о лобовое стекло автомобиля и ударил водителя.

Мужчину удалось задержать, ему грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения.

Ранее в Москве мужчина напал на полицейского в отделе.