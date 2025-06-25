Пара пенсионеров найдена убитой в Башкирии

В Башкирии нашли убитой пару пенсионеров. В преступлении подозревается их внук, который вернулся со специальной военной операции, он задержан, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга перестали отвечать на звонки своих родных с начала июня. 7-го числа один из их родственников приехал к пенсионерам в село Месягутово, чтобы навестить пожилых людей. Однако дверь в квартиру не открыли. Телефоны пенсионеров не отвечали. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Они обнаружили, что окно в квартире было открыто. Сотрудники проникли внутрь и обнаружили тела пожилых людей: на их шеях и спинах были ножевые ранения. По предварительным оценкам, смерть наступила около трех дней назад от даты приезда силовиков. Также пропал автомобиль одного из пенсионеров. Вскоре его обнаружили в кювете в Кунгурском районе в Пермском крае.

«Главным подозреваемым по делу стал внук убитой пары, 20-летний Денис Х. Парень проходил службу на СВО и должен был приехать в отпуск 11 мая на 5 недель. Спустя почти две недели поисков парня нашли в Перми», — подчеркнул канал.

Также сообщается, что молодой человек признался в совершении преступления. В отношении родственника погибших возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».