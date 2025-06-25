В Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Троих обвиняемых в шпионаже в пользу разведки Израиля МОССАД казнили в тюрьме «Урмия» в провинции Западный Азербайджан в Иране.

Об этом сообщило агентство Fars.

«Были приведены в исполнение смертные приговоры трём членам сионистского режима, которые пытались ввезти в страну оборудование для совершения террористических актов», — приводит заявление РИА Новости.

По данным агентства, казнённые пытались ввезти в республику оборудование для совершения терактов под видом партии алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу МОССАДа.