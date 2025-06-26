В Улан-Удэ тушат пожар в многоквартирном деревянном доме

Многоквартирный деревянный дом загорелся в Улан-Удэ, из него самостоятельно эвакуировались 20 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании многоквартирного деревянного дома на ул. Шаляпина. Самостоятельно эвакуировались 20 человек до прибытия пожарных. Сведения о пострадавших не поступали. Тушение продолжается", - сообщили в ведомстве.

На месте работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В 21:11 по местному времени (16:11 мск) в региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.