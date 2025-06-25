Милей наложил вето на законопроект о помощи пострадавшим от наводнения

Президент Аргентины Хавьер Милей наложил вето на одобренный парламентом законопроект о выделении средств на восстановление получившего ущерб от наводнения города Баия-Бланка и помощь пострадавшим. Соответствующий указ был опубликован в правительственном вестнике.

В обосновании исполнительная власть отметила, что уже создала фонд прямой помощи пострадавшим на сумму 200 млрд песо ($167 млн). Правительство также упрекнуло авторов законопроекта в том, что в нем не указан источник финансирования для выделения дополнительных средств.

Законопроект, одобренный обеими палатами парламента, предполагал объявление пострадавших от наводнения муниципалитетов Баия-Бланка и Коронел-Росалес зоной бедствия на 180 дней. Инициатива предусматривала создание фонда в размере 200 млрд песо, средства из которого направлялись бы в том числе на работы по восстановлению инфраструктуры.

В марте из-за наводнения в городе Баия-Бланка, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, погибли 18 человек. Тогда в населенном пункте меньше чем за сутки выпало около 300 мм осадков.

Милей неоднократно заявлял, что наложит вето на любой законопроект, который ставит под угрозу сохранение профицита бюджета. Ранее он уже отклонял принятые парламентом инициативы по повышению пенсий и финансирования вузов.