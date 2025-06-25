Арестованная в Петербурге женщина готовила покушение на главу отдела IT-компании

Москвичка, которая была арестована в Санкт-Петербурге за попытку заложить самодельное взрывное устройство (СВУ), готовила покушение на начальника отдела IT-компании, осуществлявшей разработку беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили РИА Новости представитель правоохранительных органов города. По его словам, взрывчатку пытались заложить под автомобиль главы отдела фирмы. По информации объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд поместил под стражу 24-летнюю уроженку Москвы, которую подозревают в попытке заложить СВУ под машину одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины. "По независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла, после чего при попытке покинуть место совершения преступления была задержана сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - сказано в сообщении