В Кузбассе подростку вынесли приговор за повреждение 21 надгробия на кладбище

Мариинский городской суд Кемеровской области приговорил к 1 году условно 16-летнего подростка, который вместе с 15-летним другом в состоянии алкогольного опьянения повредил 21 надгробие на кладбище в городе Мариинске. Несовершеннолетние раскаялись и помогали восстанавливать поврежденные могилы, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в ГУ МВД по Кемеровской области сообщали, что двое подростков разрушили около 10 могил, сумма причиненного ущерба составила более 500 000 рублей. В отношении их родителей составлены протоколы за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение надмогильных сооружений)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе суда, в отношении второго подростка уголовное дело было прекращено, он поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Также в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следователем внесено представление.

Как установил суд, вечером 10 июня 2024 года двое приятелей встретились в одном из районов города, где убедили повстречавшегося им незнакомого мужчину приобрести спиртное. Мужчина купил несовершеннолетним более пяти бутылок пива.

После этого подростки пошли в сторону вокзала, по пути употребляя спиртное. Их внимание привлек горевший на территории кладбища мусорный бак. Старший из подростков предложил младшему повредить памятники на могилах. После этого они руками и ногами повредили надгробные памятники и надмогильные сооружения на территории более чем 20 могил.

Уточняется, что еще на досудебной стадии уголовного производства несовершеннолетние раскаялись в совершенном преступлении. Они вместе со своими родственниками помогали восстанавливать поврежденные места захоронений, возмещали причиненный вред, просили прощения у потерпевших. Практически все потерпевшие приняли извинения, добавили в суде.