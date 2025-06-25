Во Владивостоке упал лифт с девушкой в кабине

В седьмом подъезде жилого дома, расположенного на улице Сабанеева во Владивостоке, рухнул лифт с девушкой в кабине. Об этом сообщает Telegram-канал "Дальневосточные ведомости". По его информации, лифт упал из-за обрыва троса. Сама девушка обошлась без серьезных травм. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте.

В марте в Мурино лифт сорвался с 18-го этажа, кабина с пассажирами пролетела три этажа и остановилась. Инцидент случился в многоэтажке по улице Шувалова.

После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели и их смяло. Прилетев три этажа, лифт остановился – сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали. В феврале в Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Инцидент произошел в жилом доме на Дуванском бульваре.

Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое "садитесь", после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа. Пассажирки лифта в результате случившегося не пострадали.