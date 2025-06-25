Обрыв линии электропередачи произошел в Таганроге из-за атаки БПЛА

В Таганроге Ростовской области в результате атаки БПЛА произошёл обрыв линии электропередачи, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Кроме того, по уточненным данным, в городе было повреждено остекление в лицее и двух многоквартирных домах. Также зафиксированы повреждения складского помещения и здания промпредприятия в Азове.

«Пострадавших среди людей нет», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» разрушилась стена и загорелась кровля здания на площади 30 кв. м.