Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» обещали исполнителям денежное вознаграждение в размере до 1 млн рублей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«По указанию Сайфулло (псевдоним куратора террористов — RT.) мы должны были зайти в концертный зал, где [должны были] расстрелять максимальное количество людей, кроме детей, за что [он] гарантировал лично мне денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей», — следует из показаний одного из четырёх исполнителей теракта Шамсидина Фаридуни.

Он добавил, что за соучастие в совершении теракта успел получить около 500 тыс. рублей, на которые была куплена машина и взята в аренду квартира.

Ранее Следственный комитет завершил расследование теракта в «Крокус Сити Холле».

СК установил, что теракт в «Крокусе», где были расстреляны мирные граждане, был спланирован и совершён в интересах действующего руководства Украины.