Бросившего на пол ребенка в Шереметьево обвинили в покушении на убийство

Гражданину Белоруссии, бросившего на пол чужого ребенка в аэропорту Шереметьев, предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка (часть 3 статьи 30, пункты «в, и», часть 2 статьи 105 УК РФ), сообщило следственное управление по Московской области. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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На допросе мужчина сообщил, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог, но предположил, что это произошло из-за действий наркотиков.

У мужчины взяли образцы крови, изъяли телефон и предметы одежды, по которым назначат соответствующие экспертизы. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 24 июня. Мужчина подошел к чужому ребенку и сильно бросил его об пол. Мальчик впал в кому, у него перелом позвоночника и свода черепа.

Ребенок и его родители — уроженцы Афганистана, но живут в Москве и имеют российские паспорта. Они находились в гостях в Иране, но им пришлось возвращаться в российскую столицу через Афганистан из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке.