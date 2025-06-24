Крокодил съел футболиста во время тренировки

Молодой футболист Эштеван Алберту Джину стал жертвой нападения крокодила во время тренировки на берегу реки Замбези в провинции Тете на западе страны. Трагедия произошла в прошлый четверг, но клуб игрока, "Атлетику Минейру де Тете" (выступает во втором дивизионе страны), подтвердил печальное известие только на этой неделе.

По словам тренера команды Эдуарду Карвалью, 19-летний футболист, живший недалеко от реки, вышел вечером на берег для тренировки.

"В тот вечер он тренировался, после пробежки опустил руки в воду, и именно тогда крокодил схватил его", - рассказал Карвалью AFP.

Двое соседей погибшего стали свидетелями ужасающего нападения, но помочь футболисту не смогли. По их оценкам, длина крокодила составляла около пяти метров.

"Они не могли ничего сделать", - добавил тренер.

Представитель местной полиции Леонел Мучина подтвердил факт нападения, сообщив, что тело Эштевана Алберту Джину до сих пор не найдено. Поиски продолжаются.