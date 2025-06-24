В «Тайгане» раскрыли подробности нападения льва на директора парка

Перед нападением молодой лев ударил когтями владельца крымского сафари-парка «Тайган», рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина. Об этом пишет РИА Новости.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.

В воскресенье, 22 июня, один из питомцев внезапно напал на Зубкова и нанес ему тяжелые травмы. Сотрудники парка экстренно госпитализировали директора.

«На животе есть несколько неглубоких царапин, которые, видно, нанесены когтями, когда лев первый раз ударил. Этот удар пришелся на переднюю часть тела, но он был скользящим, поэтому неглубокие раны», — пояснила Алексагина.

Представитель заметила, что после удара лапой лев укусил Зубкова в области шеи. В то же время, уточнила она, жизненно важные органы на теле не задеты.

Директора парка «Тайган» Зубкова переводят на лечение в Краснодар

Алексагина подчеркнула, что номинально рана глубокая, но по сравнению с тем, какие ранения могут нанести львы, «небольшая».