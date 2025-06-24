Грузовик повис на рухнувшем мосту в Китае

Автомобильный мост в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая рухнул из-за оползня, вызванного продолжительными проливными дождями. О погибших нет данных, пишет портал Global Times.

Инцидент произошел в 7:40 утра по местному времени (2:40 мск) на скоростной автомагистрали G76 Сяронг в уезде Саньду в Гуйчжоу.

По предварительным данным, в момент обрушения на мосту находился один грузовик. Водителя удалось спасти, госпитализация не потребовалась.

Под мостом находились три машины, принадлежащие местным сельчанам. Водителей в них не было.

Напомним, что в июле 2024 года в Китае в провинции Шэньси из-за проливных дождей обрушился автомобильный мост.

«По состоянию на 12:00 (07:00 мск) 20 июля в результате спасательной операции было обнаружено 7 упавших в реку транспортных средств и 12 тел погибших. Еще один человек спасен, 18 транспортных средств и 31 человек пропали без вести», — сообщали тогда китайские СМИ.

В августе внезапное наводнение и оползень привело к обрушению моста между тоннелями в провинции Сычуань. Погибли 8 человек.