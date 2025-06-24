Россиянка умерла от инфаркта из-за падения ее мужа с балкона отеля в Турции

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В Турции россиянка скончалась, узнав, что ее муж находится в коме после случайного падения с балкона.

По данным источника Shot, во время отпуска в Алании супруг упал с балкона третьего этажа, впал в кому и был доставлен в местную больницу с многочисленными травмами.

В момент происшествия его жена находилась в номере и спала. После получения новости о случившемся ее состояние резко ухудшилось, что привело к летальному исходу из-за сердечного приступа.

В настоящее время мужчина проходит лечение в больнице. Счет за медицинские услуги составил около 11 тысяч долларов, а также дополнительно 1250 долларов за каждый день пребывания в стационаре.

Семья организовала сбор средств для оказания финансовой помощи пострадавшему.