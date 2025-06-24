Россиянка умерла от инфаркта из-за падения ее мужа с балкона отеля в Турции

SHOT : россиянка умерла от инфаркта из-за падения ее мужа с отельного балкона в Турции
В Турции россиянка скончалась, узнав, что ее муж находится в коме после случайного падения с балкона.
По данным источника Shot, во время отпуска в Алании супруг упал с балкона третьего этажа, впал в кому и был доставлен в местную больницу с многочисленными травмами.
В момент происшествия его жена находилась в номере и спала. После получения новости о случившемся ее состояние резко ухудшилось, что привело к летальному исходу из-за сердечного приступа.
В настоящее время мужчина проходит лечение в больнице. Счет за медицинские услуги составил около 11 тысяч долларов, а также дополнительно 1250 долларов за каждый день пребывания в стационаре.
Семья организовала сбор средств для оказания финансовой помощи пострадавшему.