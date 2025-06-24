«Явный психоз»: новая версия попытки убийства ребенка в «Шереметьево»

Психиатры сомневаются, что садист, пытавшийся убить 2-летнего мальчика в аэропорту «Шереметьево», совершил это под действием только одного каннабиса. Не исключено, что речь идет о расстройстве психики, вызванном употреблением еще каких-то веществ.

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Напомним, 31-летний Владимир перед совершением преступления прилетел из Египта, а это примерно 5 часов в дороге. Маловероятно, что пассажир смог пронести запрещенное вещество на борт самолета — значит, скорее всего, «закинулся» еще в аэропорту. Вот мнение психиатра Артема ГИЛЕВА.

— Тут явно был психоз. Сложно сказать, из-за чего он развился. Возможно, вследствие наркотического опьянения или у мужчины изначально было расстройство психики. Но у него выраженное нарушение поведения. Ударить ребенка головой об пол — это явно психотические проблемы. Возможно, он употребил какое-то наркотическое средство, которое вызвало у него психоз. Или он до этого длительно злоупотреблял, например алкоголем. Может, голоса ему сказали, что надо убить. Может, появились бредовые идеи, что малыш в чем-то виноват, или что это вообще не ребенок, а кто-то другой. Понимаете, каннабиноиды не могут вызывать психозы. Галлюциногены, лекарства, сотни веществ — да. Но главное, что у человека было психотическое расстройство. Думаю, ему назначат экспертизу в НИИ им. Сербского, которая даст ответы на все вопросы.

Пока же, как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, планируется назначение химической экспертизы.