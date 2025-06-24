Участницу «Пацанок» Владу Алчу избили в центре Краснодара

Участницу девятого сезона шоу «Пацанки» Владу Алчу (Аврамова) избили в центре Краснодара из-за образа жизни, неподобающего кавказской девушке. Об этом сообщает Mash.

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По словам Аврамовой, инцидент произошел 20 июня у одного из заведений города на Красноармейской улице.

«Сначала компания лиц кавказской национальности стала на словах обвинять Владу в том, что она позорит семью и весь народ, но стоило ей послать обидчиков, как они накинулись на нее и ее друзей и избили», — говорится в тексте.

В результате потасовки Аврамовой сломали нос, вырвали из губы пирсинг и два наращенных ногтя, наставили синяков. Также группа парней разбила ее телефон.

Аврамова отметила, что охранники двух заведений города, которые были свидетелями драки, не стали никак вмешиваться в происходящее, просто проигнорировав. После случившегося она ее друзья поехали в полицию писать заявление, поскольку без него бар «АмБар» отказался предоставлять видеозапись с камер видеонаблюдения.

Напомним, что Аврамова участвовала в девятом сезоне шоу «Пацанки». Она ушла из дома еще в 18 лет, поскольку была «плохой» дочерью отца-кавказца. После побега Аврамова начала принимать наркотические вещества.