В Новой Москве уроженец Узбекистана убил жену из ревности после сплетен соседа

В Новой Москве уроженец Узбекистана убил жену из ревности. Выяснилось, что до этого сосед по лестничной площадке рассказал главе семейства, будто несколько раз видел, как из их квартиры выходил неизвестный мужчина.

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Подробности сообщает mk.ru.

Известно, что напавший на жену мужчина работал строителем. В день убийства 22 июня он пытался узнать у 34-летней супруги, кто был тем гостем, о котором рассказывал сосед. Он задавал вопросы о кавалере, а затем взял нож и нанес не менее 6 колото-резаных ранений.

Свидетелем преступления стала его 13-летняя дочь. Заплаканную девочку в подъезде встретили мужчина с ребенком. Гражданин поднялся на этаж и, увидев женщину на полу, вызвал скорую и полицию. Злоумышленник сбежал, оставив телефон и паспорт в квартире.

Известно, что супруги с 2011 года состояли в браке. Их родные говорят, что конфликтов почти не было, пара жила тихо.

Опеку над девочкой собирается оформить родственник погибшей. Ребенку оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 20-летний парень убил девушку и попросил мать помочь спрятать тело.