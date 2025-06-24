Украинские мошенники довели уральского студента до суицида в отделе полиции

Молодой человек, помогавший мошенникам выуживать деньги из пенсионеров, покончил с собой в здании отдела полиции в центре столицы. Во вторник, 24 июня, у него должна состояться быть защита диплома по специальности «Графический дизайн» в одном из вузов Екатеринбурга. Однако аферисты заставили молодого человека резко сорваться из Урала в столицу втайне от родных и друзей и совершить непоправимое. «МК» выяснил обстоятельства и хронологию трагедии семьи юноши.

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Еще 6 июня Антону (имя изменено), уроженцу Кургана и студенту последнего курса одного из екатеринбургских вузов, поступило сообщение в мессенджере с неизвестного номера. Написавший ему человек отрекомендовался представителем «Госуслуг». Антону была отправлена ссылка и настойчиво предложено войти в аккаунт, чтобы «подтвердить актуальность документов». После этого мошенники получили личные данные своей жертвы и начали присылать сообщения от лица сотрудников Центробанка. Шантажом и угрозами преступники довели студента до того, что он написал от руки расписку, в которой обязался выполнять все инструкции, которые ему навязали телефонные бандиты.

Однако классическим вымогательством дело не закончилось – юноше стали поступать угрозы в адрес его и близких родственников. Кураторы на протяжении двух недель давали парню задания, а за их невыполнение или обращение в полицию сулили серьезные проблемы. Родным Антон сообщил, что его аккаунт на Госуслугах взломали и попросил не предпринимать пока никаких действий. Под жестким прессингом аферистов студент брал деньги с кредитных карт родных и переводил на указанные счета. На вопросы близких он отвечал пространными фразами – родственники подозревают, что все ответы ему были продиктованы кураторами. В мессенджере злоумышленники были подписаны как «Друг» и «Большой Друг».

В середине июня Антон сообщил своим соседям по общежитию, что ему необходимо отправиться домой. Но поехал он в Москву – опасение за судьбу близких, которое регулярно росло после общения с шантажистами, сподвигло его выполнить новое задание подонков. Попавшего под опасное влияние юношу использовали в качестве дроппера, ему поручили забрать у пенсионера четыре миллиона рублей для перевода их на счет злоумышленников. Студент был задержан столичными полицейскими и доставлен в ОМВД Пресненского района.

Там же доведенный до морального истощения и отчаяния Антон свел счеты с жизнью. Он отпросился в уборную и через короткое время его не стало. По некоторым данным, одним из кураторов молодого человека был некий украинский экстремист . В настоящий момент проводятся следственные мероприятия по факту случившегося.