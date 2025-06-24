Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент с забоем барана на детской площадке в Новой Москве и рассказала о возможном наказании для фигурантов дела.

Ранее в Троицком административном округе Новой Москвы мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе жилищного комплекса (ЖК) «Ирландский квартал». Действия иностранцев попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Многонационал». На представленном ролике видно, как несколько человек разделывают тушу животного, подвешенную на турнике. Живущие в «Ирландском квартале» возмутились поведением мужчин. В соцсетях после распространения видео с мигрантами они оставили массу негативных комментариев.

Подобное поведение можно расценивать как вызов российскому обществу. Оно не может не повлечь общественного резонанса. С моей точки зрения, действия этих мигрантов можно квалифицировать по ст. 213 Уголовного Кодекса РФ («Хулиганство»). Резать животное во дворе жилого дома, подвешивать его тушу на турнике на детской площадке – это явное неуважение к обществу. Это демонстративное нарушение общественного порядка и оскорбление окружающих. Более того, произошедшее могли увидеть дети. То есть тут идет речь не просто о нарушении правил убоя скота или о жестоком обращении с животным, а именно о хулиганстве. По этой статье группе лиц грозит наказание в виде лишения свободы на пять лет. Это минимум. Кроме того, поскольку речь идет о мигрантах, их могут выдворить с территории Российской Федерации и запретить им въезд в страну на срок до 5 лет. Вместе с тем полагаю, что этим делом должна заниматься не только полиция, но и Роспотребнадзор, ведь тут могло быть нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов ранее призвал наказать мигрантов, которые разделывали барана на детской площадке в Новой Москве.