Стало известно состояние ребенка, брошенного мужчиной на пол в Шереметьево

Реабилитация ребенка, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, займет не менее месяца, рассказала в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Накануне в СМИ появилась информация, что в зоне выдачи багажа терминала С воздушной гавани 31-летний гражданин Белоруссии беспричинно взял на руки и кинул на пол двухлетнего ребенка.

Мальчика экстренно госпитализировали в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Врачи при осмотре диагностировали у него переломы черепа.

«Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца», — отметила Мишонова.

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По ее словам, она дождалась результатов МРТ, поговорила с врачами. Медики уточнили, что повреждений мозга нет, ребенок находится в стабильном состоянии и в ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ.

Омбудсмен заметила, что мальчик пока еще спит под медикаментозным сном.