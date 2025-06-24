Повреждения мозга у ребенка, которого бросили на пол в Шереметьеве, нет
Реабилитация ребенка, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, займет не менее месяца, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца", - написала Мишонова.
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Она подчеркнула, что повреждений мозга у ребенка нет.
"Закончилась МРТ, поговорила с врачами, они подтвердили, что нет повреждений мозга, что мальчишка сейчас находится в стабильном состоянии и в ближайшие два дня они постараются его снять с ИВЛ. Сейчас он пока еще спит под медикаментозным сном", - добавила омбудсмен.