Реабилитация ребенка, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, займет не менее месяца, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца", - написала Мишонова.

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Она подчеркнула, что повреждений мозга у ребенка нет.