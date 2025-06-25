Суд оставил под арестом Аллаярова по делу о даче взятки

Свердловский областной суд оставил под арестом редактора Ura.ru Дениса Аллаярова по делу о даче взятки размером 20 тысяч рублей.

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Об этом в среду, 25 июня, сообщил корреспондент ТАСС.

— Постановление Ленинского районного суда (…) об избрании в отношении обвиняемого Аллаярова Дениса Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, — передает агентство.

6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Дениса Аллаярова под стражу на два месяца — до 4 августа включительно. 5 июня в екатеринбургском офисе агентства начались обыски. Позднее были задержаны три сотрудника издания — Сергей Бодров, Денис Аллаяров и Анна Салымская.

Глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский на фоне этого заявил, что каждое издание имеет такие источники информации — непонятно, зачем из-за этого нужно «демонстративно совершать силовые акции».