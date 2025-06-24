Российская туристка скончалась в Турции на 40-м году жизни во время своего отдыха с супругом. По предварительным данным, у женщины случился сердечный приступ после того, как ее муж выпал с балкона на третьем этаже, сообщает Shot.

47-летний Дмитрий и Олеся отправились в отпуск из города Верхняя Салда (Свердловская область). Они остановились в отеле в районе Тюрклер в Аланье. Как утверждается, в один из дней мужчина неожиданно выпал с балкона третьего этажа и получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу с многочисленными переломами. В это время его жена спала. Когда она проснулась, то узнала о произошедшем и резко почувствовала себя плохо. В результате у нее случился сердечный приступ, и она умерла.

«Дмитрий находится на лечении в одной из больниц. Местные медики насчитали почти 11 тысяч долларов за лечение, а также по 1250 долларов — за сутки пребывания в стационаре. Родные организовали сбор средств, чтобы помочь мужчине», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на пляже Карон в провинции Пхукет гражданин России 48-летний Никита Третьяков был найден погибшим вскоре после того, как он ушел плавать в море.