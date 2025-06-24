Дерево рухнуло на ребенка в детском саду российского города

Сильный порыв ветра стал причиной ЧП в одном из детских садов Калининграда — на шестилетнего ребенка упало дерево, сообщает "МК в Калининграде". Инцидент произошел во время прогулки, когда группа воспитанников находилась на территории дошкольного учреждения.

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По предварительным данным, поваленное ветром зеленое насаждение травмировало мальчика, после чего его срочно доставили в больницу.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области уточнили, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливающие все обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона взяла дело под контроль.