Семья мальчика, на которого напали в Шереметьево, бежала от обстрелов в Иране
Семья мальчика, на которого напали в Шереметьево, бежала в РФ от обстрелов в Иране, рассказала RT мама ребёнка.
Женщина добавила, что они летели через Афганистан. У всех имеются российские паспорта.
Сквозь слёзы она рассказала СМИ, что ребёнок, как ей сообщили медики, в плохом состоянии.
Ранее источник RT рассказал: у задержанного в крови нашли следы наркотика.
Мальчик в результате нападения, по данным издания, получил переломы позвоночника и свода черепа.