Семья мальчика, на которого напали в Шереметьево, бежала от обстрелов в Иране

Семья мальчика, на которого напали в Шереметьево, бежала в РФ от обстрелов в Иране, рассказала RT мама ребёнка.

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Женщина добавила, что они летели через Афганистан. У всех имеются российские паспорта.

Сквозь слёзы она рассказала СМИ, что ребёнок, как ей сообщили медики, в плохом состоянии.

Ранее источник RT рассказал: у задержанного в крови нашли следы наркотика.

Мальчик в результате нападения, по данным издания, получил переломы позвоночника и свода черепа.