Тела двух девочек нашли в российском регионе

Следователи СК России по Оренбургской области устанавливают обстоятельства гибели малолетних девочек в Сакмарском районе. Их искали со вчерашнего дня. Сегодня обнаружили тела.

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Следственными органами по факту безвестного исчезновения в Сакмарском районе девочек 13 и 14 лет возбуждено уголовное дело.

«В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в 1 километре восточнее с. Первая Григорьевка, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти», - сообщает Следком.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения малолетних и причин их гибели.