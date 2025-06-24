Петербургский продюсер обманул клиентку, которую обещал «раскрутить»

Мать юной актрисы перевела продюсеру 850 тысяч рублей за раскрутку дочери — однако обещанные услуги так и не были предоставлены.

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По информации 78.RU, речь о 12-летней Елизавете М. Девочка снимается в кино и рекламе. В январе текущего года с её матерью через мессенджер связался молодой человек, представившийся продюсером и блогером, предложив услуги по продвижению начинающей артистки. Мужчина добавил, что контакт ему передала их общая знакомая — это стало ключевым доводом для женщины.

Договорённость была достигнута. Продюсер пообещал выпускать песни юной звезды и обеспечивать её участие в мероприятиях.

Взамен блогер получил 847 000 рублей. По имеющимся сведениям, вся его деятельность свелась к рекомендациям по стилю и уговорам приобретать брендовую одежду в конкретных магазинах. Якобы именно в этих нарядах предстояло выступать.

К концу июня 2025 года мать артистки осознала, что продюсер не приблизил её дочь к известности ни на шаг. Женщина подала заявление в полицию. Предварительные данные указывают, что Елизавета и её мама оказались не первыми обманутыми клиентами молодого человека.

Юная актриса участвовала в съёмках картин и сериалов, включая «Крик тишины», «Тайны следствия», «Вне зоны доступа», «Обещания».