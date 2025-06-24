МВД опубликовало кадры с задержанным за нападение на ребенка в аэропорту Москвы

Задержанный за нападение на ребенка в московском аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пассажир, бросивший двухлетнего мальчика об пол в аэропорту, задержан. В момент нападения он был под наркотиками. Установлено, что 31-летний подозреваемый прилетел в Москву из Каира. В ожидании багажа он подошел к ребенку, поднял его на высоту своего роста и с силой швырнул на пол.

Мальчик потерял сознание, первую помощь ему оказали сотрудники аэропорта, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, мотивы поступка нападавшего устанавливаются.

По данным SHOT, ребенок находится в отделении реанимации в состоянии комы. У него диагностированы переломы позвоночника и черепа, за жизнь пострадавшего борются медики. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.