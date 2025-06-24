«Находкинский Чикатило» назвал себя невиновным

58-летний Вадим Кротов по прозвищу «находкинский Чикатило», отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», этапирован в СИЗО Владивостока. Об этом сообщает Shot.

Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом, Кротов подал жалобу на сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его 26 лет назад. Он обратился с просьбой пересмотреть материалы дела и утверждает, что не имеет отношения к тем ужасным преступлениям, за которые его осудили. В настоящее время Кротов стремится избежать пожизненного заключения и надеется на освобождение.

Напомним, что его задержали в 1997 году. Убийца был приговорен к пожизненному заключению по 13 уголовным статьям, в числе которых четыре расправы в Находке и растление несовершеннолетних.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Кротов совершал жестокие преступления в отношении молодых женщин, убивая их и расчленяя тела. В 2001 году он был отправлен в колонию строгого режима «Черный дельфин».

Ранее стало известно, что битцевский маньяк Александр Пичушкин обратился с просьбой о переводе в колонию в Мордовии. Это связано с тем, что его пожилой матери тяжело добираться до колонии «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за убийство 49 человек в Битцевском лесу. Однако суд отклонил его просьбу.