В Шереметьево неадекватный пассажир с силой кинул на пол чужого ребенка

В московском аэропорту Шереметьево один из пассажиров взял на руки чужого ребенка и с силой кинул его об пол. Инцидент произошел вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С.

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По данным Telegram-канала Baza, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии, он ударился головой и впал в кому.

Очевидцы заметили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Им оказался 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший рейсом из Афганистана.

Мигрантка избила ребенка на детской площадке в Подмосковье

Нападавший задержан, его отправили на медосвидетельствование. Причины его поступка выясняются.

За жизнь малыша борются врачи детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. У него диагностировали ушиб головного мозга.

Ранее у пассажиров летевшего из Новосибирска в Москву самолета нашли неизвестную инфекцию. Два человека пожаловались на рвоту и сильную диарею.