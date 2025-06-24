Рабочий-игроман тайно похитил миллионы у россиянина и проиграл все на ставках

В Подмосковье задержан 33-летнийй рабочий-игроман, тайно похитивший из дома 46-летнего работодателя три миллиона рублей, которые он проиграл на ставках. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждено уголовное дело. На допросе в содеянном он признался. По его словам, всего он украл у мужчины три миллиона рублей и 120 тысяч долларов США.

По данным канала, россиянин познакомился с фигурантом в 2024 году и предложил ему жить в его доме и работать на своем дачном участке. Спустя пару месяцев рабочий увидел, что из кармана мужчины торчит несколько тысячных купюр и тайно присвоил их. После этого он стал регулярно обкрадывать мужчину. Каждый раз он вытаскивал из его сумок разные суммы — от пяти тысяч до 150 тысяч рублей. Затем, во время уборки в подвале, задержанный нашел там коробку, внутри которой лежали пачки пятитысячных купюр и банкноты по сто долларов США. Он стал чаще спускаться в подвал в моменты, когда владельца дома не было, и забирать из коробки деньги. Однажды во время отпуска мужчины фигурант нашел сумку его супруги и украл из нее пачку долларов. После этого россиянин заметил пропажу денег и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве две девушки из сауны украли у бизнесмена 1,3 миллиона рублей.