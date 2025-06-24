Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в Тульской области

В поселке Майский Тульской области обнаружены тела адвоката и директора колледжа, которых, по версии следствия, застрелил предприниматель, не желавший возвращать долг в несколько млн рублей, сообщает СК России по Тульской области.

В Telegram-канале ведомства указано, что тела погибших мужчин с огнестрельными ранениями были найдены в автомобиле в поселке Майский. Жертвами оказались адвокат и директор образовательного учреждения региона.

Следствие считает, что предприниматель из Новомосковска, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей, пригласил потерпевших якобы для передачи денег.

Возмездие через 24 года за двойное убийство

Следствие отмечает, что оперативно была установлена личность подозреваемого. Его задержали и доставили в следственный отдел, где с ним уже проводятся необходимые следственные действия. Руководитель регионального следственного управления держит расследование на личном контроле.

Накануне тела директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова обнаружили в автомобиле на дороге в Тульской области.