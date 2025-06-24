Стали известны подробности гибели девочки в Приморье

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили печальные подробности гибели 13-летней девочки на реке Уссури.

В Лесозаводске на реке Уссури 23 июня произошло трагическое происшествие. Две девочки 11 и 13 лет плавали в протоке с быстрым течением. Их внезапно потянуло под воду, однако дети успели ухватиться за дерево и позвать на помощь. Услышавший крики рыбак сумел вытащить из воды 11-летнюю девочку, но её подружка не сумела выбраться и исчезла под водой.

Для поисков пропавшей школьницы были немедленно мобилизованы силы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), добровольцы и специалисты противопожарной службы Приморского края. Также к поисковой операции подключатся водолазы МЧС России.

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В чрезвычайном ведомстве добавили, что с начала летнего сезона на водных объектах Приморья уже утонули четыре ребёнка. Несчастные случаи произошли в Лесозаводске, Владивостоке и Дальнереченском округе.