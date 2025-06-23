Появились подробности убийства директора колледжа и его адвоката под Тулой

Убийство директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова могло быть заказным. Об этом сообщает Shot.

Архипов и Аксенов с огнестрельными ранениями были обнаружены в машине вблизи города Узловая между поселками Майский и Роткинский. Их нашли проезжавшие мимо автомобилисты, на тот момент они были еще живы, но прибывшим на вызов медикам не удалось их спасти из-за ранений несовместимых с жизнью.

Предполагается, что убийца специально выбрал безлюдное место, где поблизости нет камер. Ему понадобилось всего две пули, чтобы убить Архипова и Аксенова, выстрелы были произведены в головы жертв. В связи с этим следователи считают, что на месте действовал профессиональный киллер. Убийцу разыскивают во всех близлежащих районах Тульской области.

Основной версией произошедшее на данный момент является заказное убийство. По предварительной информации, Архипов и Аксенов зарабатывали выдачей займов под проценты и сегодня должны были встретиться со своими очередными должниками в районе поселка Майский. Известно, что убитые звали в бизнес и на разборку еще одного человека, но он отказался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух человек. Сейчас на месте работают криминалисты, они изучают гильзы и обследуют место преступления. Правоохранители ищут возможных свидетелей произошедшего.

Согласно информации Mash, Архипов руководил Новомосковским колледжем олимпийского резерва с 2017 года. В 2023 году он стал депутатом Собрания депутатов города Новомосковска и возглавил комиссию по социальной политике, молодежи, спорту и туризму. Аксенов же до адвокатской деятельности был следователем.