Под Тулой застрелили директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Глава колледжа олимпийского резерва города Новомосковска Александр Архипов застрелен в Тульской области. Вместе с ним убит и его адвокат Евгений Аксенов, который ранее работал следователем. Об этом пишет «База» в понедельник, 23 июня, вечером.

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По данным телеграм-канала, тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на дороге недалеко от города Узловая.

Мужчины были еще живы на момент обнаружения, но прибывшие медики констатировали смерть. Об этом заявили источники издания.

На месте преступления сейчас работают оперативные службы. Других подробностей пока нет.

Официальных комментариев также пока не было.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону умер руководитель православного центра по борьбе с наркоманией Станислав Горяинов после того, как его избили ночью на улице неизвестные.