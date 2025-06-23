Ограничения на посадку и вылет самолетов введены в аэропорту Калуги

Временные ограничения на посадку и вылет воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По словам Кореняко, ограничительные меры коснулись авиагавани в связи с обеспечением безопасности полетов самолетов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" перенесла на сутки вылет рейса Владивосток – Москва. Причиной для этого стала техническая неисправность лайнера. Отправления ожидали 373 пассажира, включая 35 детей. Компания обеспечила их питанием и размещением в гостинице. Рейс был выполнен после замены воздушного судна.

Между тем перевозчик Chengdu Airlines запустит прямое сообщение между Владивостоком и китайским городом Шэньян с 5 июля. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus 320, которые способны вместить до 180 пассажиров. Полет займет 1,5 часа, а рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и субботам.