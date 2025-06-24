В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - говорится в сообщении.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.