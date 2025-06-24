СК проверит обстоятельства гибели создателя организации "Ростов без наркотиков"

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели создателя "Ростова без наркотиков".

© Российская Газета

Следственный комитет РФ по Ростовской области проводит процессуальную проверку в связи с гибелью мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций, говорится в сообщении пресс-службы донского СК. По имеющимся у следователей информации, мужчина скончался по месту жительства. Также, по предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Накануне, в ночь на 22 июня при невыясненных обстоятельствах скончался руководитель общественной организации "Ростов без наркотиков" Станислав Горяинов. Как рассказала мать погибшего, вечером 21 июня ее сын куда-то ушел после звонка, а вернулся с разбитым лицом и еле стоял на ногах. После этого она дважды вызывала скорую помощь, но он отказывался. Ночью Горяинов скончался.

Общественная организация "Ростов без наркотиков" была создана в 2007 году. За эти годы команда специалистов во главе с Горяиновым помогал тысячам зависимых людей и их семьям, говорится на сайте организации.