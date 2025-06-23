Во Франции 145 человек укололи шприцами на музыкальном фестивале

Во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек во время ежегодного уличного музыкального фестиваля Fete de la musique. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, французская полиция задержала 12 подозреваемых, среди которых четыре жителя из Ангулема, пол, возраст и национальность остальных не раскрывается.

Отмечается, что перед фестивалем в соцсетях появились сообщения о возможных нападениях на женщин с применением шприцов. В МВД Франции не уточнили, были ли в этих медицинских инструментах какие-либо опасные вещества, но часть пострадавших доставили в больницу для проведения токсикологического анализа.

Известно, что расследование инцидента было начато после того, как три человека, в том числе 15-летняя девушка и 18-летний парень написали заявление в полицию. Все трое заявителей жаловались на плохое самочувствие после укола шприцом.