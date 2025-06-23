Стала известна причина нападения льва на директора крымского сафари-парка

Лев, напавший на директора сафари-парка "Тайган" в Республике Крым Олега Зубкова, не проявил внезапную агрессию, а испугался громкого звука. От этом в Telegram-канале сафари-парка рассказала его сотрудница Татьяна Алексагина.

"Мы, я Олег Алексеевич, вчера как всегда кормили львов в саванне. Покормили всех львов, и уже на выезде из саванны Олег Алексеевич отошел на два шага от машины, один лев молодой в нескольких метрах лежал под кустом и кушал. Олег Алексеевич закрывал дверь, и получилось резко, и этот резкий звук - лев подскочил и побежал. То есть лев не нападал, просто Олег Алексеевич оказался на пути льва. И лев схватил один раз, потом лев спокойно оставил его и побежал", - рассказала она.

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Очевидцы нападения одного из львов на владельца парка "Тайган" рассказали подробности инцидента. Зубкова спасла работница парка, находившаяся рядом, а первую помощь оказал один из посетителей.

Лев напал на Зубкова около 19:00 во время кормления хищников. В это время хозяин "Тайгана" находился в сафари-парке, на мостках, которые проходят выше территории хищников, были посетители. Зубков вместе с работницей парка приехал на красном прогулочном электрокаре с надписью "Полиция Тайгана". В момент кормления зверь атаковал Зубкова и стал таскать его, держа зубами. Среди посетителей на мостках возникла паника, люди закричали. Находившаяся рядом с Зубковым женщина не растерялась и протаранила хищника в бок машиной. Однако зверь, сделав круг вокруг электрокара, снова набросился на лежавшего на земле хозяина "Тайгана". Схватив его зубами, зверь отволок человека под металлический мостик. Служительница парка поехала на льва машиной, но электрокар заглох. Тогда женщина, у которой в руках были только совок и веник, запустила ими в льва. Только после этого хищник бросил жертву и отбежал метров на 30.

Один из посетителей парка, спустился со смотровых мостков вниз на территорию хищников, и затащил Зубкова в электрокар. Затем мужчина снова поднялся на мостки и позвал работников зоопарка, которые эвакуировали хозяина "Тайгана" в безопасное место. В Белогорскую районную больницу Олега Зубкова отвезли на собственном транспорте, не дожидаясь приезда скорой.

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Лев разорвал директору парка "Тайган" Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко.

По его словам, пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии с поврежденной трахеей, которую лев разорвал клыками.

"Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии", - отметил собеседник агентства.

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Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал нападение львов на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. В разговоре с aif.ru он порассуждал о судьбе животных.

«На сегодняшний день информация, которая гуляет по интернету, что те львы, которые в прошлом году убили сотрудницу в парке Тайган, якобы и напали на Олега, эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы. Никто из сотрудников парка Тайган не давал комментарии, что Олег взаимодействовал с теми же львами», — подчеркнул Запашный.

Дрессировщик также отметил, что сейчас «очень много спекуляций» на тему того, что льва или львов, напавших на Зубкова, усыпят или застрелят. По его мнению, ни один профессионал не станет убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории. «При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя», — объяснил Запашный, напомнив, что в случае со смертельным исходом, который произошел в парке «Тайган» в 2024 году, Зубков рассуждал так же, и никто из животных не пострадал.

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В Крыму директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, который был тяжело ранен в результате нападения льва, пришел в сознание и может общаться, но на данный момент говорит с трудом. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила представитель парка Татьяна Алексагина.

— Вчера его прооперировали. Утром он пришел в себя. У него все хорошо. Руки, ноги — все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения, — рассказала Алексагина в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале парка «Тайган».

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Правоохранительные органы четыре раза фиксировали случаи нападения хищников на людей в сафари-парке "Тайган" в Республике Крым до того, как от нападения льва пострадал владелец "Тайгана" Олег Зубков.

Первое с момента воссоединения Крыма с Россией нападение в "Тайгане" случилось в июле 2018 года - тогда лев укусил за руку туристку во время ее экскурсии по зоне сафари. Расследование и рассмотрение уголовного дела заняло два года, и в итоге создателя сафари-парка оштрафовали на 400 тыс. рублей.

"Она пошла фотографироваться со старым львом, потом подошел молодой лев и укусил ее за руку. Она была в нетрезвом состоянии, а животные реагируют на это крайне негативно", - комментировал тогда ТАСС этот случай сам Зубков.

В конце сентября 2021 года один из тигров укусил годовалого ребенка за палец, который пришлось ампутировать. Как сообщили тогда в Главном следственном управлении СКР по региону, 22-летняя мать ребенка поднесла его вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение. В июле 2022 года Зубкова приговорили к двум годам трем месяцам колонии общего режима и штрафу в 255 тыс. рублей, а также обязали его выплатить семье потерпевшего ребенка компенсацию в 616 тыс. рублей. Впрочем, уже через три месяца Верховный суд Крыма отменил приговор и назначил новое разбирательство. В мае 2024-го Центральный районный суд Симферополя приговорил подсудимого к одному году лишения свободы условно.

Нападали хищники и на сотрудников парка. Так, в мае 2022 года, по данным прокуратуры республики, на работника "Тайгана" напал ягуар, оставив ему рваные раны на правом предплечье. Кроме того, в середине октября 2024 года во время уборки клетки с тремя львами нападению подверглась Леокадия Перевалова, которая проработала в учреждении 17 лет.

"Мы видим, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. - опубликовал тогда свое видеообращение Олег Зубков. - Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость. Ошибка какая-то была сделана".

Позже он заявил ТАСС, что напавших на сотрудницу львов усыплять не планируется. Однако затем он пообещал, что на территории "Тайгана" обязательно будет установлен памятник Переваловой. В феврале 2025 года стало известно, что дело по факту ее гибели прекращено.

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