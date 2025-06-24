Россиянин выбросил надоедливую подругу в мусоропровод

Житель Волгодонска Ростовской области, который столкнул свою знакомую в мусоропровод, получил по приговору суда семь лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Напомним, инцидент произошел 17 сентября 2024 года и вызвал широкий общественный резонанс в городе.

В СК раскрыли подробности уголовного дела. Максим Б. в тот вечер беседовал со своей 33-летней подругой в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке между пятым и шестым этажами.

Дружеская беседа внезапно переросла в ожесточенный спор. Мужчина в состоянии аффекта применил физическую силу и насильно затолкнул девушку в мусоропровод.

Пострадавшая оказалась в мусорной камере, расположенной на первом этаже здания, пролетев шесть этажей вниз. Она осталась жива, но получила множественные травмы.

Районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вооружившийся ножом россиянин зашел в соседний вагон поезда и, угрожая одной из пассажирок расправой, загнал ее в купе, откуда не выпускал. Происшествие случилось в пути следования состава по Юго-Восточному участку железной дороги в Воронежской области.