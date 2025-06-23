СК: теракт в "Крокус сити холле" был совершен в интересах властей Украины

Теракт в "Крокус сити холле" был совершен в интересах властей Украины. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

© Российская Газета

По ее словам, сегодня главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении членов запрещенной в РФ террористической организации "Вилаят Хорасан", а также их пособников.

"Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины", - отметила Петренко.

Представитель СК пояснила, что теракт был совершен с целью дестабилизации политической ситуации в России, причем, подготовка его началась за несколько месяцев - часть фигурантов приехала из-за границы, часть уже находилась в России, другие готовили оружие.

В результате теракта в концертном зале погибли 149 человек, еще один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых уже направлено прокурору для передачи в суд.